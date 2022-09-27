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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
283. Свирь, местечко бывшее государственное, при озере Свирь и р. Свирице, дворов 18, жителей 149 и 400 мещ., в. првл (уездный город в 42 верстах), костел, синагога, бога Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
местечко Свирь 1324953661459278524285213213
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Свирь, м., спл. р. и оз. Свирь, жит. 2485 (1199 м. 1286 ж.), дес. 886, у. гор. 36 в., вол. пр. здесь, ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Лынтупы 24 в.
Свирь, ф. (Пигулевского), жит. 21 (12 м. 9 ж.), дес. 25, у. гор. 36 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 19 в., ст. ж. д. Лынтупы 24 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
гп Свирь1055
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
гп Свирь560