городской посёлок Свирь, Мядельский район, Минская область (на 2021) — Familio

Свирь

Мядельский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
городской посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Свенцянский уезд, Свирская волость
283. Свирь, местечко бывшее государственное, при озере Свирь и р. Свирице, дворов 18, жителей 149 и 400 мещ., в. првл (уездный город в 42 верстах), костел, синагога, бога Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Виленская губерния, Свенцянский уезд, Свирская волость
местечко Свирь 1324953661459278524285213213

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Свирская волость
Свирь, м., спл. р. и оз. Свирь, жит. 2485 (1199 м. 1286 ж.), дес. 886, у. гор. 36 в., вол. пр. здесь, ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Лынтупы 24 в.
Свирь, ф. (Пигулевского), жит. 21 (12 м. 9 ж.), дес. 25, у. гор. 36 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 19 в., ст. ж. д. Лынтупы 24 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Мядельский район
гп Свирь1055

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Мядельский район, Свирский сельсовет
гп Свирь560

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