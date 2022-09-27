283. Свирь, местечко бывшее государственное, при озере Свирь и р. Свирице, дворов 18, жителей 149 и 400 мещ., в. првл (уездный город в 42 верстах), костел, синагога, бога

Населенное место

Свирь, м., спл. р. и оз. Свирь, жит. 2485 (1199 м. 1286 ж.), дес. 886, у. гор. 36 в., вол. пр. здесь, ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Лынтупы 24 в.