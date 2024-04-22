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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4000Блиновская (Блины), дер.при р. Быму большом.781052212244Часовня православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1375. Блиновская (Блины), деревня бывшая государственная, при реке Большом Быме, дворов 49, жителей 405, часовня
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
68) д. Блины на р. Большом Быму, шк. грамоты, распл.Блиновское общество81208188Бывшие государственныеПравославныеРусские9119
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347059Блиныдеревня57°24'00"56°29'00"O-40-089
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57630434156д Блиныдеревня