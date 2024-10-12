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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О разверстании на отрубные и хуторские участки надельной земли крестьян дер. Подчасовенья Узьминской волости Гдовского у. 1908–1914 гг. // Центральный государственный ист Показать все
О выдаче ссуды крестьянам д. Подчасовенье Узьминской волости на землеустройство. 1908 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 297. Опи Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1567Подчасовенье (Подчасовья), д. каз.при колодце.73204116
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Подчасовенье д.852 стан48205 участок45почтовое отделение Симанский Лог.