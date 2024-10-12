деревня Подчасовенье, Узьминская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Подчасовенье

Узьминская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О разверстании на отрубные и хуторские участки надельной земли крестьян дер. Подчасовенья Узьминской волости Гдовского у. 1908–1914 гг. // Центральный государственный ист Показать все
О выдаче ссуды крестьянам д. Подчасовенье Узьминской волости на землеустройство. 1908 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 297. Опи Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1567Подчасовенье (Подчасовья), д. каз.при колодце.73204116

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Узьминская волость
Подчасовенье д.852 стан48205 участок45почтовое отделение Симанский Лог.

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