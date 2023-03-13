деревня Чириково, деревня Чириково, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва (на 2018) — Familio

Чириково

Троицкий административный округ, город федерального значения Москва (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Подольский уезд
4570Покровское (Чириково), с. вл.при пруде и колодцах.18937118126Церковь православная 1.

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Подольский уезд, Кленовская волость
Дер. Чириково 18½6станция Подольск. 19½29Усадьба Волковой, дача Простодушевой.
Чириковские выселки17½18½3Крестовская шоссейная застава.
Имение С. А. Простодушева, при д. Чириковой19620

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
город федерального значения Москва, Троицкий административный округ
42185Чириководеревня55°20'с.ш.37°17'в.д.N-37-015
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