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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4570Покровское (Чириково), с. вл.при пруде и колодцах.18937118126Церковь православная 1.
Список населённых мест Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Чириково 18½6станция Подольск. 19½29Усадьба Волковой, дача Простодушевой.
Чириковские выселки17½4½18½3Крестовская шоссейная застава.
Имение С. А. Простодушева, при д. Чириковой19620—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
42185Чириководеревня55°20'с.ш.37°17'в.д.N-37-015