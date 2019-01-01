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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись имущества водяной мельницы Покровского женского монастыря в селе Архангельском Борщевской волости Коротоякского уезда. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фо Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителя села Архангельского Борщевской волости Коротоякского уезда Авдеева Селиверста Егоровича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области Показать все
Опись имущества конной толчеи жителя села Архангельского Борщевской волости Коротоякского уезда Весельева Григория Терентьевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителя села Архангельского Борщевской волости Коротоякского уезда Внуздаева Павла Денисовича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Опись имущества водяной мельницы и конопляной толчеи жителя села Архангельского Борщевской волости Коротоякского уезда Горбунова Сергея Петровича. 1904 г. // Гос. архив В Показать все
Опись имущества просорушки жителя села Архангельского Борщевской волости Коротоякского уезда Гречишкина Василия Ивановича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителя села Архангельского Борщевской волости Коротоякского уезда Ижогина Ивана Козьмича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Опись имущества конного маслобойного завода жителя села Архангельского Борщевской волости Коротоякского уезда Королева Максима Дмитриевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежс Показать все
Опись имущества водяной мельницы и толчеи жителя села Архангельского Борщевской волости Коротоякского уезда Королева Максима Дмитриевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежско Показать все
Опись имущества красильной мастерской жителя села Архангельского Борщевской волости Коротоякского уезда Молокова Антона Яковлевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской обла Показать все
Опись имущества конной просорушки жителя села Архангельского Борщевской волости Коротоякского уезда Созыкина Андрея Егоровича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителя села Архангельского Борщевской волости Коротоякского уезда Терехова Андрея Осиповича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Ф Показать все
Опись имущества овчинно-кожевенной мастерской жителя села Архангельского Борщевской волости Коротоякского уезда Штапанова Николая Андреевича. 1904 г. // Гос. архив Вороне Показать все
Переписка УЗУ с Борщевским волисполкомом по вопросу возможности возвращения сада в с. Архангельском Борщевской волости бывшей его владелице. 1924–1927 гг. // Гос. архив В Показать все
Дело по иску гр. с. Архангельского Борщевской волости Казарцевой Анны Устиновны к Казарцевым Василию Федоровичу и Татьяне Григорьевне о разделе имущества. 1923 г. // Гос. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1767Архангельское (Голышевка), с. каз.при р. Доне.2414262886996Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
748. Архангельское (Голышевка), село бывшее государственное, при реке Доне, дворов 360, жителей 2228, церковь православная, 3 лавки
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Архангельское (Голышовка)3109селоАрхангельск.3792883
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7920Архангельскоесело51°16'с.ш.39°09'в.д.M-37-031
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20656404101с Архангельскоесело