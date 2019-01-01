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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2215Цвиленево (Цуленева, Тюленево), с. вл.при рч. Лешне.121236148166Церковь православная 1. Маслобоень 5.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
649. Цвиленево (Ильинское), село бывшее владельческое, при речке Лешне, дворов 46, жителей 305, церковь православная, молитвенный дом, 2 торжка
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Цвилинево (село)13Город Кромы
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
291846Цвеленовосело52°40'с.ш.35°32'в.д.N-36-132
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54653419116с Цвеленевосело