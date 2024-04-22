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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Бабанино Щадневской волости Ростовского уезда крестьянами временнообязанными помещице Анне Федоровне Григоровой. 1883–1902 гг. // Гос. архив Я Показать все
Дело по ходатайству крестьян Щадневской волости, деревни Бабанино, Ростовского уезда о выдаче вспомоществования к устройству моста через реку Веселуху. 1892–1893 гг. // Г Показать все
По жалобе гр. д. Бабанино Щадневской вол. Дворникова и др. в количестве 6 граждан о земле. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Де Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Бобанино, Щадневской волости А. И. Крохиной и В. И. Крохиным. 1918–1920 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростов Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
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• Списки избирателей 1906 года
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7132Бабанино, д. вл.при колодцах.31163086110
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Ярославская губерния, Ростовский уезд
Сц. Григорово и дер. Бабанина23Дмитр. Васил. Григоров116—35
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. БобаниноI. Бобанинское общество33141—Кулачевский приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
4693Бабанинодеревня57°00'39°34'O-37-116
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609428131д Бабанинодеревня