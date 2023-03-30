село Малая Ремизенка, село Малая Ремизенка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Малая Ремизенка

Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1305Малая Ремизенка, д. каз.при роднике Махмутовом.864034123117

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Богдановская волость
Д. М. Ремезенка (Сокоревка тож). Б. госуд. Рус. и мордва. Прав.3066Пруд215901085340387

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Тоцкий район
74939Малая Ремизенкасело52°10'с.ш.52°46'в.д.N-39-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Тоцкий муниципальный район, Сельское поселение Малоремизенский сельсовет
53652422101с Малая Ремизенкасело
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