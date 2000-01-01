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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
343Дмитриевка, д. вл.при колодцах.232324105110
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
50. Дмитриевка, деревня бывшая владельческая, дворов 37, жителей 262, 19 п. дв.
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
156943ДмитровкадеревняДмитровский—Всего: 53. Крестьянского типа: 50.11915427323.5142.5Нарышкино, М.-Б.-Б. ж. д. : 11,9 км.п.-т. о. Нарышкино: 11,9 км.Вет/п.