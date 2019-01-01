село Псыхурей, село Псыхурей, Баксанский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика (на 2019) — Familio

Псыхурей

Баксанский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Кабардино-Балкарской республики

Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пятигорский округ
806Лафишева, с.на прав. берегу р. Малки, против Павловской стан.107362340кабардинцысуннитыМечеть.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Терская область, Нальчикский округ, Лафитевская волость
село Лафитево

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район
146413Псыхурейсело43°51'43°35'K-38-004

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский муниципальный район, Сельское поселение Псыхурей
83610470101с Псыхурейсело
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