деревня Бояры-Дикушские, Лидский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Бояры-Дикушские

Лидский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Жолудская волость
Бояры 1-е Дикушския, д., жит. 184, (92 м. 92 ж.), дес. 180, у. гор. 35 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Неман 28 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Лидский район, Ходоровский сельсовет
д Бояры-Дикушские28

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Лидский район, Ходоровский сельсовет
д. Бояры-Дикушские36

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