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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2497Кирьяковка, д. вл.при р. Буге и балке Солонихе.1152549207195
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Херсонская губерния, Одесский уезд
Д. Кирьяковка, Сц. Крюковка и хут. Софиевский35Ефрос. Богдановичева1377053
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
611. Кириякова, деревня бывшая владельческая, при реке Буге и заливе, дворов 53, жителей 269, школа
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
село Кириаковка (сельское общество)76169228397
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-16260Кир'яківкаселоцентр сільської радир-н Миколаївськийсільрада Кир'яківська