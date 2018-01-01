село Кирьяковка, село Кирьяковка, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Кирьяковка

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Одесский уезд
2497Кирьяковка, д. вл.при р. Буге и балке Солонихе.1152549207195

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Херсонская губерния, Одесский уезд
Д. Кирьяковка, Сц. Крюковка и хут. Софиевский35Ефрос. Богдановичева1377053

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Одесский уезд, Петровская волость
611. Кириякова, деревня бывшая владельческая, при реке Буге и заливе, дворов 53, жителей 269, школа

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Одесский уезд, Петровская волость
село Кириаковка (сельское общество)76169228397

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-16260Кир'яківкаселоцентр сільської радир-н Миколаївськийсільрада Кир'яківська
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