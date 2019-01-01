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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 7. Новгородская губерния. Стр. (часть 1) 138, 142, 143. Издание доступно онлайн на сайте Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 7. Новгородская губерния. Стр. (часть 1) 138. Издание доступно онлайн на сайте Президентс Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Успенской Вадбольской церкви. Список архивных дел по п Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
318. Ивановское, село бывшее владельческое, при озере Переднем, дворов 16, жителей 98, церковь православная, тржки 9 июня, 8 июля, 15 августа.
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
19Ивановское с Успенским Вадбольским погостом (с. с пог.)2-го стана, 1-го зем. уч.Ивановского415597114211972+земледелиелесные заработки—озеро Переднее.Церк.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34953Ивановскоесело59°42'с.ш.36°52'в.д.O-37-002
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19610408153с Ивановскоесело