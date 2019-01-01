хутор Чекомасьев, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Чекомасьев

Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
2-й Донской округ, Есауловская станица
4722Чекомасов хутор, Есауловской станицы, при реке Россоше692261190194Хуторское правление, водяная мельница3339860

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Чернышковский район
15014Чекомасьевхутор48°01,0' с.ш.42°06,0' в.д.M-38-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Чернышковский муниципальный район, Басакинское сельское поселение
18658408131х Чекомасьевхутор

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