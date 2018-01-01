деревня Сердобинка, Петровский уезд, Саратовская губерния (на 1886) — Familio

Сердобинка

Петровский уезд, Саратовская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Петровский уезд
1376Сердобинка (Зубовка), д. вл.при рч. Сердобе.481873237265

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Петровский уезд
Сц. Сердобинка и Николаевка35Ив. Алек. Михайловский-Данилевский29183

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Петровский уезд, Кондальская волость
783. Сердобинка, деревня бывшая владельческая, при речке Сердобинке, дворов 87, жителей 465, лавка, 2 ветряных мельницы, водочн. з., 9 овч. звд., базар

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