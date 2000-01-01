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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Талицкой церкви. Список архивных дел по прихо Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
614. Талицы, село бывшее государственное, дворов 37, жителей 200, волостное правление (уездный город в 54 верстах), 2 церкви православные, школа, обывательская станция, 3 Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Талицы11812752564138037774017779422
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
61Талицы (пог.)1-го стана, 5-го зем. уч.Троицкой Талицкой церкви5513152855см.см.церковная службаземледелие—ручей Талица.Смежен с селом Талицы и дер. Заречье.
62Талицы (с.)1-го стана, 5-го зем. уч.Талицкого478210712723455++земледелие——ручей Талица.2 церкви, школа, волостное правление, почтовая станция, земская станция, пчт. отд., фельдшерский пункт, 7 лав., трж. в воскресные дни.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
36592Талицысело59°39'с.ш.38°48'в.д.O-37-018
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19628476101с Талицысело