хутор Липово 1, Миорский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Липово 1

Миорский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Леонпольская волость
Липово, ф. (Огинской), жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. 84, у. гор. 28 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 40 в., ст. ж. д. Дрисса 9 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Миорский район, Долгиновский сельсовет
х Липово 11

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Миорский район, Узмёнский сельсовет
х. Липово 11

Мы используем куки для улучшения работы сайта.