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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
914Гонкинская (пос.: Кузнецова и Мелькина), д.при Тудозере.1822144757
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
260633. Гонгинская и КузнецоваТудозерскоеОзере Тудозере1929До ближайшего поселения: 1½. До школы: 3. До почтового отделения: 19. До пароходной пристани: 18. Крестьянское: 21. Не крестьянское: —. Крестьянское: 28. Не крестьянское: —. Крестьянское: 67. Не крестьянское: —. Крестьянское: 72. Не крестьянское: —.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34027Гонгинскаядеревня61°10'с.ш.36°28'в.д.P-37-097
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622408136д Гонгинскаядеревня