деревня Алакюла, деревня Алакюла, Kastre vald, Tartu maakond (на 2022) — Familio

Алакюла

Kastre vald, Tartu maakond (на 2022)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Лифляндская губерния, Юрьевский уезд, Пилькуская волость
деревня Алакюла

Список насёленных пунктов Эстонии 2022 года

НазваниеТип
Tartu maakond, Kastre vald
Alakülaküla
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