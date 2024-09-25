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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
1885 г. По уставу общества потребителей в селе Галкинском Закамышловской волости Камышловского уезда Пермской губернии. 1885–1886 гг. // Российский государственный истори Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2927Галкинское, сел.при рч. Камышловке.837137412420Церковь православная 1. Приходское училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
745. Галкинское, село бывшее государственное, при речке Камышловке, дворов 175, жителей 875, церковь православная
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
10) с. Галкинское на р. Закамышловке, правосл. церк., зем. шк., народная библиотека, распланированоГалкинское общество230531538Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские78
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
37870Галкинскоесело56°55'с.ш.62°44'в.д.O-41-114
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65623415101с Галкинскоесело