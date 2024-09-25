село Галкинское, Камышловский муниципальный район, Свердловская область (на 2019) — Familio

Галкинское

Камышловский муниципальный район, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
1885 г. По уставу общества потребителей в селе Галкинском Закамышловской волости Камышловского уезда Пермской губернии. 1885–1886 гг. // Российский государственный истори Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2927Галкинское, сел.при рч. Камышловке.837137412420Церковь православная 1. Приходское училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Закамышловская волость
745. Галкинское, село бывшее государственное, при речке Камышловке, дворов 175, жителей 875, церковь православная

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Камышловский уезд, Закамышловская волость
10) с. Галкинское на р. Закамышловке, правосл. церк., зем. шк., народная библиотека, распланированоГалкинское общество230531538Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские78

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Камышловский район
37870Галкинскоесело56°55'с.ш.62°44'в.д.O-41-114

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Камышловский муниципальный район, Галкинское сельское поселение
65623415101с Галкинскоесело

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