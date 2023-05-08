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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе отставного унтер-офицера д. Водосы, Лубинской волости, Лужского уезда, Ф. Гаврилова о лишении его земли. 1891–1892 гг. // Центральный государственный историческ Показать все
О выкупе надела земли крестьянкой д. Водосы, Лубинской волости, Лужского уезда, Д. Митрофановой. 1893–1894 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
О выкупе усадебной земли крестьянином д. Водосы, Лубинской волости, Лужского уезда, К. Ивановым. 1893–1894 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
По прошению крестьянина дер. Водосы Лубинской волости Лужского уезда Петра Лисина об охране имущества, оставшегося после смерти его сына Ивана Лисина. 1900 г. // Централь Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2414Водосы (Вадосы), д. вл.при р. Мшаге и колодцах.655782833Часовня православная.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Водоса50Ермолова36—9
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Водосы д.655 стан4466 участок41станция Уторгош, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
58055Водосыдеревня58°16'00"30°14'00"O-36-061
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49655450136д Водосыдеревня