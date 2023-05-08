деревня Водосы, Шимский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Водосы

Шимский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
По жалобе отставного унтер-офицера д. Водосы, Лубинской волости, Лужского уезда, Ф. Гаврилова о лишении его земли. 1891–1892 гг. // Центральный государственный историческ Показать все
О выкупе надела земли крестьянкой д. Водосы, Лубинской волости, Лужского уезда, Д. Митрофановой. 1893–1894 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
О выкупе усадебной земли крестьянином д. Водосы, Лубинской волости, Лужского уезда, К. Ивановым. 1893–1894 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
По прошению крестьянина дер. Водосы Лубинской волости Лужского уезда Петра Лисина об охране имущества, оставшегося после смерти его сына Ивана Лисина. 1900 г. // Централь Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2414Водосы (Вадосы), д. вл.при р. Мшаге и колодцах.655782833Часовня православная.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Водоса50Ермолова369

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Лубинская волость
Водосы д.655 стан4466 участок41станция Уторгош, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Шимский район
58055Водосыдеревня58°16'00"30°14'00"O-36-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Шимский муниципальный район, Уторгошское сельское поселение
49655450136д Водосыдеревня

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