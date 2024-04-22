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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2626Бузиново, мест. вл.при р. Большом Куяльнике.903085251290Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
644. Бузиново, село бывшее владельческое, при речке Большом Куяльныке, дворов 36, жителей 212, церковь православная, еврейская синагога, 3 лавки
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
деревня Бузиново 1 (сельское общество)120269329598
деревня Бузиново 2 (сельское общество)378198179
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-16948Бузиновеселоцентр сільської радир-н Іванівськийсільрада Бузинівська