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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
781Калиновка, д. каз.при р. Сургуте.8518123448494Часовня православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
407. Калиновка, село бывшее государственное и однодворцев, при речке Сургуте и озере Сургуте, дворов 78, жителей 1101, церковь православная, 2 лавки, 2 водяных мельницы
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Калиновка. Б. госуд. Рус. Прав.2181—1208515280898867
Вод. мельн. Калиновск. общ. арен. Никоноровым2183Р. Сургут12388181222
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
56654Калиновкасело53°50'с.ш.51°18'в.д.N-39-079
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36638410101с Калиновкасело