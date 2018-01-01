село Уланов, Вінницька область (на 2018) — Familio

Уланов

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Литинский уезд, Улановская волость
911. Уланов, местечко бывшее владельческое, при речке Сноводе, дворов 35, жителей 586, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, костел, 5 п Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Подольская губерния, Литинский уезд, Улановская волость
местечко Уланов893145742117908241832316564263

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Литинский уезд, Улановская волость
Уланов336398150-

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2465Уланівселоцентр сільської радир-н Хмільницькийсільрада Уланівська

Мы используем куки для улучшения работы сайта.