деревня Заборье, Глубокский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Заборье

Глубокский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Дисненский уезд, Глубовская волость
109. Заборье, село бывшее владельческое, дворов 12, жителей 138, церковь православная, питейный дом

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Глубокская волость
Заборье, д., жит. 233 (115 м. 118 ж.), дес. 316, у. гор. 55 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Глубокое 10 в.
Заборье, з. (Граура), жит. 14 (6 м. 8 ж.), дес. 40, раз. см. предыдущ.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Глубокский район, Плисский сельсовет
д Заборье87

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Глубокский район, Плисский сельсовет
д. Заборье59

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