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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
109. Заборье, село бывшее владельческое, дворов 12, жителей 138, церковь православная, питейный дом
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Заборье, д., жит. 233 (115 м. 118 ж.), дес. 316, у. гор. 55 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Глубокое 10 в.
Заборье, з. (Граура), жит. 14 (6 м. 8 ж.), дес. 40, раз. см. предыдущ.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Заборье87
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Заборье59