село Троицк, село Троицк, Заларинский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Троицк

Заларинский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Иркутской области

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Балаганский округ, Заларинская волость
379Троицкая з.крестьяне7
379Троицкая з.поселенцы8
380Троицкий винокур. заводкрестьяне125
380Троицкий винокур. заводпоселенцы211

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Заларинский район
641270Троицксело53°28'102°10'N-48-085

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Заларинский муниципальный район, Троицкое сельское поселение
25608428101с Троицксело
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