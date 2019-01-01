село Растегаевка, Милославский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Растегаевка

Милославский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Скопинский уезд
3137Троицкое (Растегаевка), с. вл.при рч. Сухой Полатебне.19½19½2210191Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Измайловская волость
1177. Троицкое (Растегаевское), село бывшее владельческое, при речке Полотебне, дворов 32, жителей 198, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Измайловская волость
Троицкое Растегаевка тож село8315при реке Полотебне3072128200111256ИзмайловоЦер. дер., цер.-пр. школа смеш., отхож зараб.
Село Троицкое усад. церков причта8316при реке Полотебне437111256Измайлово

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Милославский район
329449Растегаевкасело53°37'с.ш.39°31'в.д.N-37-092

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Милославский муниципальный район, Горняцкое сельское поселение
61615422131с Растегаевкасело

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