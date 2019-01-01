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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3137Троицкое (Растегаевка), с. вл.при рч. Сухой Полатебне.19½19½2210191Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1177. Троицкое (Растегаевское), село бывшее владельческое, при речке Полотебне, дворов 32, жителей 198, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Троицкое Растегаевка тож село8315при реке Полотебне3072128200111256ИзмайловоЦер. дер., цер.-пр. школа смеш., отхож зараб.
Село Троицкое усад. церков причта8316при реке Полотебне—437111256Измайлово
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
329449Растегаевкасело53°37'с.ш.39°31'в.д.N-37-092
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61615422131с Растегаевкасело