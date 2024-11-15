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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2597Спешневы Гаи, д. вл.при прудах.411754279311
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Ряжский уезд
Д. Спешневы Гаи18Ив. Ив. Барыков1831140
Д. Спешневы Гаи29Никол. Никол. Новиков169433
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
972. Спешневы Гаи, деревня бывшая владельческая, дворов 88, жителей 621
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Спешнево-Гаи тож село5827136432433865—395Спасско-Заборов. гаиЦер. д. 2 ветр. мельн., 4 мел. лав., ветр. коноплян толчея и просорушка
Спешневы Гаи, Брыки тож дерев.5840257777154—3810Спасско-Заборов. гаи
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1565Спешневосело53°29'с.ш.40°30'в.д.N-37-094
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61620460106с Спешневосело