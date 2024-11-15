село Спешнево, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Спешнево

Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Ряжский уезд
2597Спешневы Гаи, д. вл.при прудах.411754279311

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Ряжский уезд
Д. Спешневы Гаи18Ив. Ив. Барыков1831140
Д. Спешневы Гаи29Никол. Никол. Новиков169433

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Богородицкая волость
972. Спешневы Гаи, деревня бывшая владельческая, дворов 88, жителей 621

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Богородицкая волость
Спешнево-Гаи тож село5827136432433865395Спасско-Заборов. гаиЦер. д. 2 ветр. мельн., 4 мел. лав., ветр. коноплян толчея и просорушка
Спешневы Гаи, Брыки тож дерев.58402577771543810Спасско-Заборов. гаи

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Александро-Невский район
1565Спешневосело53°29'с.ш.40°30'в.д.N-37-094

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Александро-Невский муниципальный район, Просеченское сельское поселение
61620460106с Спешневосело

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