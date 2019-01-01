деревня Головкино, деревня Головкино, Корсаковский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Головкино

Корсаковский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выделении отрубных участков земли крестьянину д. Головкино Бредихинской вол. Новосильского у. Якову Владимирову Артемову и крестьянину д. Петровский Хутор, Глинищи Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьянина с-ца Головкино Бредихинской вол. Новосильского у. Якова Владимирова Артемова (подлинник и копия). 1916 г. // Гос Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли из состава Шарлинского товарищества крестьянину д. Головкино Бредихинской вол. Новосильского у. Якову Владимирову Артемьеву и кре Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
3070Большая река Зуша (Головкина), сц. вл.при р. Зуше.351747277311

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Корсаковский район
63690Головкинодеревня53°11'с.ш.37°15'в.д.N-37-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Корсаковский муниципальный район, Гагаринское сельское поселение
54626405121д Головкинодеревня
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