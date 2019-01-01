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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выделении отрубных участков земли крестьянину д. Головкино Бредихинской вол. Новосильского у. Якову Владимирову Артемову и крестьянину д. Петровский Хутор, Глинищи Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьянина с-ца Головкино Бредихинской вол. Новосильского у. Якова Владимирова Артемова (подлинник и копия). 1916 г. // Гос Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли из состава Шарлинского товарищества крестьянину д. Головкино Бредихинской вол. Новосильского у. Якову Владимирову Артемьеву и кре Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3070Большая река Зуша (Головкина), сц. вл.при р. Зуше.351747277311
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
63690Головкинодеревня53°11'с.ш.37°15'в.д.N-37-099
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54626405121д Головкинодеревня