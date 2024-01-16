деревня Метсанурга, деревня Метсанурга, Kastre vald, Tartu maakond (на 2022) — Familio

Метсанурга

Kastre vald, Tartu maakond (на 2022)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список насёленных пунктов Эстонии 2022 года

НазваниеТип
Tartu maakond, Kastre vald
Metsanurga külaküla
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