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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Выписка из актовой книги за 1914 г. тульского нотариуса Василия Ивановича Юдина о купчей крепости на землю, приобретенную при с-це Мишенское и д. Дракино Казюлькинской во Показать все
Выписка из актовой книги за 1914 г. тульского нотариуса Павла Петровича Косякова о купчей крепости на землю, приобретенную при с-це Мишенское и д. Дракино Казюлькинской в Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
524. Обгов, село бывшее владельческое, при ручье Ульке, дворов 59, жителей 494, церковь православная, питейный дом, кзн.
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-19913Соснівкаселоцентр сільської радир-н Дубенськийсільрада Соснівська