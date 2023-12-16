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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе отставного матроса дер. Федюшинской Шестаковской волости Никольского уезда Н. П. Шемякина о незаконном открытии в селении виноторговли наследников Ногиных. Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Федюкинской Шестаковской волости об отдаче в аренду казенных сенокосных полян. 1899–1900 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Оп Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Михаило-Архангельской Утмановской церкви. Список архив Показать все
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Федюнинская1099
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
277855Федюнинскаядеревня60°04'с.ш.46°29'в.д.P-38-141
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19630428471д Федюнинскаядеревня