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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о разрешении крестьянину д. Гончарки Несвойской волости Вологодского уезда И. Фомину постройки кожевенного завода. 1897–1899 гг. // Гос. архив Вологодской области. Ф Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 1) 256, 352, 353. Издание доступно онлайн на сайте П Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Михаило-Архангельской Верхневологодской церкви. Список Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
443Гончарка, д. каз.при рч. Поченге.2616215662
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
150. Гончарка, деревня бывшая государственная, при речке Починке, дворов 24, жителей 120, 2 лавки, 4 кожевенных заводов
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1210ГончаркаГончаровское.Михаило-Архангельскийсвободные хлебопашцы22—378987
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Гончарка106168деревняРусские377485159
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Гончарка (шк. I ст.) 614деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 27 км. Летнее: —.Зимнее: 27 км. Летнее: —.3737
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
32969Гончаркадеревня59°19'с.ш.39°31'в.д.O-37-032
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620441141д Гончаркадеревня