село Ждановка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Ждановка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Ждановская волость
490. Ждановка (Кострова), село бывшее владельческое, при балке Гранке, дворов 88, жителей 579, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, поч Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Ждановская волость
село Ждановка14631439635610031064206776

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Новомосковский уезд, Ждановская волость
1. № по учету земель: 463.Ждановка № 1, Кастровка бывшие помещичьи88276251527
2. № по учету земель: 454.Ждановка № 2бывшие помещичьи102260245505

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4311Жданівкаселоцентр сільської радир-н Магдалинівськийсільрада Жданівська

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