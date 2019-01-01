село Анучино, село Анучино, Каменский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Анучино

Каменский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Пензенской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Подворная перепись хозяйства с. Анучино Анучинской волости Чембарского уезда Строкина Ф. И. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 152.
Подворная перепись хозяйства с. Анучино Анучинской волости Чембарского уезда Студнева И. Р. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 153.
Подворная перепись хозяйства с. Анучино Анучинской волости Чембарского уезда Студнева Н. Р. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 154.
Подворная перепись хозяйства с. Анучино Анучинской волости Чембарского уезда Студнева Ф. З. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 155.
Подворная перепись хозяйства с. Анучино Анучинской волости Чембарского уезда Студнева Ф. Н. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 156.
Подворная перепись хозяйства с. Анучино Анучинской волости Чембарского уезда Студнева Ф. Р. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 157.
Сельскохозяйственная перепись с. Анучино Анучинской волости Чембарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4513.
По обвинению граждан Пензенской губернии Чембарского уезда Анучинской волости с. Анучино и д. Бессоновки Белоусова Якова Герасимовича, Буянова Семена Михайловича, Буянова Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Чембарский уезд
1716Колононы (Никольское, Анучино), с. вл.при рч. Б.Чембаре.3025173442448Церковь православная 1. Базар. Завод поташный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Чембарский уезд, Анучинская волость
925. Анучино (Колоны), село бывшее владельческое, дворов 161, жителей 1280, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, школа, лавки, базар по Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Чембарский уезд, Анучинская волость
село Анучино

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Каменский район
47686Анучиносело52°58'43°53'N-38-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Каменский муниципальный район, Сельское поселение Анучинский сельсовет
56629404101с Анучиносело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close