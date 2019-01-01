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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Подворная перепись хозяйства с. Анучино Анучинской волости Чембарского уезда Строкина Ф. И. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 152.
Подворная перепись хозяйства с. Анучино Анучинской волости Чембарского уезда Студнева И. Р. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 153.
Подворная перепись хозяйства с. Анучино Анучинской волости Чембарского уезда Студнева Н. Р. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 154.
Подворная перепись хозяйства с. Анучино Анучинской волости Чембарского уезда Студнева Ф. З. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 155.
Подворная перепись хозяйства с. Анучино Анучинской волости Чембарского уезда Студнева Ф. Н. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 156.
Подворная перепись хозяйства с. Анучино Анучинской волости Чембарского уезда Студнева Ф. Р. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 157.
Сельскохозяйственная перепись с. Анучино Анучинской волости Чембарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4513.
По обвинению граждан Пензенской губернии Чембарского уезда Анучинской волости с. Анучино и д. Бессоновки Белоусова Якова Герасимовича, Буянова Семена Михайловича, Буянова Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1716Колононы (Никольское, Анучино), с. вл.при рч. Б.Чембаре.3025173442448Церковь православная 1. Базар. Завод поташный.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
925. Анучино (Колоны), село бывшее владельческое, дворов 161, жителей 1280, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, школа, лавки, базар по Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Анучино
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47686Анучиносело52°58'43°53'N-38-112
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56629404101с Анучиносело