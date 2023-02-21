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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о зачислении крестьянина д. Назаровская Казанской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии Виталия Николаевича Изюмова в штат канцелярских служителей Волого Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Михаило-Архангельской Падчеварской церкви. Список архи Показать все
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
27Назаровская (дер.)1-го стана, 3-го зем. уч.Назаровского454212712825513110см.земледелиеотх. зар.—река Вожга.Часовня, хлебо-запасный магазин, смежна с погостом Подчеварским и дер. Барановской.
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Назаровская (колхоз,мол. пр. п.)288деревняЗимнее: 1,5 км. Летнее: —.Зимнее: 40 км. Летнее: 50 км.Зимнее: 185 км. Летнее: 195 км.5353
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
273251Назаровскаядеревня60°32'с.ш.39°33'в.д.P-37-128
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19618404286д Назаровскаядеревня