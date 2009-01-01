деревня Пудино, Новогрудский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Пудино

Новогрудский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Докудовская волость
Пудзино, (лесоп. зав.), з., (Бурневского), р. Пудино, жит. 14 (6 м. 8 ж.), дес. 800, у. гор. 31 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 31 в., ст. ж. д. Неман 20 в.
Пудзино, д., р. Неман, жит. 263 (131 м. 132 ж.), дес. 164, раз. см. предыдущ.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Новогрудский район, Петревичский сельсовет
д Пудино12

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Новогрудский район, Петревичский сельсовет
д. Пудино24

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