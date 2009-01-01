Населенное место

Пудзино, (лесоп. зав.), з., (Бурневского), р. Пудино, жит. 14 (6 м. 8 ж.), дес. 800, у. гор. 31 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 31 в., ст. ж. д. Неман 20 в.