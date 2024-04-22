Кокпекты
Кокпектинский район, Абайская область (на 2022)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Волости и населённые места 1893 года
№НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
47Кокпекты, заштатный город, лежит при рч. Кокпектинке. От областного города — 364 верстыВсех дворов: 52. 723
56Кокпектинский пос., стан. правл.Всех дворов: 249. 2055 ୲ 15
Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)
Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
село КокпектыКөкпекті а.104430100