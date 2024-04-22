село Кокпекты, село Кокпекты, Кокпектинский район, Абайская область (на 2022) — Familio

Кокпекты

Кокпектинский район, Абайская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Семипалатинская область, Зайсанский уезд
47Кокпекты, заштатный город, лежит при рч. Кокпектинке. От областного города — 364 верстыВсех дворов: 52. 723
Семипалатинская область, Зайсанский уезд, Кокпектинский станица юрт
56Кокпектинский пос., стан. правл.Всех дворов: 249. 2055 ୲ 15

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Абайская область, Кокпектинский район, Кокпектинский сельский округ
село КокпектыКөкпекті а.104430100
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