деревня Заиренская Слободка, деревня Заиренская Слободка, Кунгурский уезд, Пермская губерния (на 1909) — Familio

Заиренская Слободка

Кунгурский уезд, Пермская губерния (на 1909)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Пермского края

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Кунгурский уезд
3416Заиренская Слободка, дер.при р. Ирени.¼¼40107136Часовня православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Крестовоздвиженская волость
1127. Заиренская Слобода, деревня бывшая государственная, при реке Ирене, дворов 44, жителей 211, часовня, 3 пекарни, 4 трк., 14 п. дв., 6 лавок

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Крестовоздвиженская волость
9) д. Заиренская Слободка, при р. Ирени, базар по вторникам, распл.Заиренское общество73154155Бывшие государственныеПравославныеРусские½5
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close