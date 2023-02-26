село Припутни, село Припутни, Чернігівська область (на 2018) — Familio

Припутни

Чернігівська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Борзенский уезд
520Припутни, с. казач. и вл.при рч. Удае.4013185578628Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Черниговская губерния, Борзенский уезд
С. Припутни10Ив., Ник. и Викт. Красницкие872529

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Борзненский уезд, Буромская волость
83. Припутни, село бывшее государственное и владельческое, при реке Удае, дворов 251, жителей 1721, церковь православная, 3 питейных дома, 3 лавки, ветряная мельница

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернігівська область
А-28830Припутніселоцентр сільської радир-н Ічнянськийсільрада Припутнівська
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