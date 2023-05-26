деревня Маслово, деревня Маслово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Маслово

Череповецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению уполномоченного общины «Спасова согласия» крестьян Пошехонского уезда, Мусоргской волости деревни Маслова - Михаила Горошкова и др. об утверждении избран Показать все
Дело о выкупе 1 надела Ефимом Семеновым, крестьянином д. Маслово Мусорской вол. Пошехонского у. 1892–1893 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Опись 1. Дело 1 Показать все
Дело об учреждении Масловского общества потребителей в деревне Маслове, Мусорской волости, Пошехонского уезда. 1916 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 79. Опись 7 Показать все
Дело о зачете денег крестьянину дер. Маслово Мусорской волости Пошехонского уезда Андрею Филиппову, внесенных в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1889–1891 гг. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Пошехонский уезд
4813Маслово, д. вл.при безымянном ручье.6838184663

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Мусорская волость
д. Маслово II. Воскресенско-Мусорское общество121727Воскресенский на Мусоре приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Череповецкий район
248640Масловодеревня58°52'с.ш.38°35'в.д.O-37-042

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Череповецкий муниципальный район, Югское сельское поселение
19656483426д Масловодеревня
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