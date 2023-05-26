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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению уполномоченного общины «Спасова согласия» крестьян Пошехонского уезда, Мусоргской волости деревни Маслова - Михаила Горошкова и др. об утверждении избран Показать все
Дело о выкупе 1 надела Ефимом Семеновым, крестьянином д. Маслово Мусорской вол. Пошехонского у. 1892–1893 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Опись 1. Дело 1 Показать все
Дело об учреждении Масловского общества потребителей в деревне Маслове, Мусорской волости, Пошехонского уезда. 1916 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 79. Опись 7 Показать все
Дело о зачете денег крестьянину дер. Маслово Мусорской волости Пошехонского уезда Андрею Филиппову, внесенных в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1889–1891 гг. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
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• Списки избирателей 1906 года
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4813Маслово, д. вл.при безымянном ручье.6838184663
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. Маслово II. Воскресенско-Мусорское общество121727—Воскресенский на Мусоре приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
248640Масловодеревня58°52'с.ш.38°35'в.д.O-37-042
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19656483426д Масловодеревня