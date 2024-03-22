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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Дегутка, з., (Вагнера), жит. 8 (5 м. 3 ж.), дес. 25, у. гор. 46 в., вол. пр. 6, ст. кв. 27 в., ст. ж. д. Бинякони 6 в.
Дегутка, б. кор. (Вагнера), жит. 8 (4 м. 2 ж.), дес. 16½, раз. см. предыдущ.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Дегутка12
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Дегутка4