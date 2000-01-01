погост Коровий Ручей, погост Коровий Ручей, Апраксинская волость, Новгородский уезд (на 1913) — Familio

Коровий Ручей

Апраксинская волость, Новгородский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
погост
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Новгородский уезд, Апраксинская волость
3. Коровий Ручей, село бывшее владельческое, при реке Телоде, дворов 8, жителей 44, церковь православная

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Новгородский уезд, Апраксинская волость
15Коровий Ручей (село)1-го стана, 1-го зем. уч.Коровье-Ручьевского13183019491087½земледелиелесные промыслыспл. река Тигода и руч. Коровий Ручей.рекаСмежно с погостом Коровий Ручей, мелочная лавка
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