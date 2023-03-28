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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
557. Цыгановский, хутор бывший владельческий, при речке Уразовой, дворов 253, жителей 1653
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Цыгановка (х. Цыгановский)7704слободаЦыгановскаго2882137