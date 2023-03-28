хутор Цыгановский, хутор Цыгановский, Валуйский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Цыгановский

Валуйский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Валуйский уезд, Троицкая волость
557. Цыгановский, хутор бывший владельческий, при речке Уразовой, дворов 253, жителей 1653

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Валуйский уезд, Троицкая волость
Цыгановка (х. Цыгановский)7704слободаЦыгановскаго2882137
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