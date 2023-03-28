деревня Овечьи Воды, деревня Овечьи Воды, Каменский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Овечьи Воды

Каменский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Ефремовский уезд
2101Овечьи Воды, сц. вл.при пруде.263029198185

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тульская губерния, Ефремовский уезд
Сц. Овечьи-воды52Пав. Серг. Воейковы911613

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Ефремовский уезд, Долго-Лесковская волость
545. Овечьи Воды, сельцо бывшее владельческое, дворов 41, жителей 331, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Каменский район
7933Овечьи Водыдеревня53°14'с.ш.37°46'в.д.N-37-100

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Каменский муниципальный район, Яблоневское сельское поселение
70624445161д Овечьи Водыдеревня
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