село Бестях, село Бестях, Хангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) (на 2019) — Familio

Бестях

Хангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Якутии

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус
131905Бестяхсело61°22'с.ш.128°53'в.д.P-52-090

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Саха (Якутия), Хангаласский муниципальный район, Сельское поселение Бестяхский наслег
98644403101с Бестяхсело
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