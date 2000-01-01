деревня Поречье, деревня Поречье, Bērziņu pagasts, Krāslavas novads (на 2021) — Familio

Поречье

Bērziņu pagasts, Krāslavas novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Режицкий уезд, Вайводовская волость
85ПоржечьимениеПоречье, озероВертуловского, православногоР. М . Боровику, куп. , прав.2

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Латвийская ССР, Краславский район, Берзинский сельсовет
населенный пункт Поречье3159714

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Krāslavas novads, Bērziņu pagasts
Porečje100135738ciemsEKS
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