село Замостье, село Замостье, Корочанский муниципальный район, Белгородская область (на 2019) — Familio

Замостье

Корочанский муниципальный район, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Белгородской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Корочанский уезд, Ново-Слободская волость
407. Замостье, хутор бывший государственный, при речке Корене, дворов 49, жителей 366, 5 кожев. звд.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Корочанский район
134066Замостьесело50°46'37°01'M-37-039

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Корочанский муниципальный район, Алексеевское сельское поселение
14640404106с Замостьесело
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