село Кинзелька, село Кинзелька, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Кинзелька

Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Оренбургской области

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Вознесенская волость
С. Кинзелька. Б. госуд. Рус. Прав.3196Р. Кинзель26373235815361526

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Красногвардейский район
71951Кинзелькасело52°41'с.ш.53°15'в.д.N-39-119

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Красногвардейский муниципальный район, Сельское поселение Кинзельский сельсовет
53623410101с Кинзелькасело
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