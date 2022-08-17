деревня Жар, Тигодская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Жар

Тигодская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Жар, Тигодской волости, Новоладожского уезда, И. Красавина по делу о выдаче ему плана на землю. 1896 г. // Центральный государственный историческ Показать все
Петроградско-Тульский поземельный банк. О выдаче ссуды на 66 2/12 лет мещанину Ивану Афонасьевичу Андрианову под залог имения его Санкт-Петербургской губернии Новоладожск Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Тигодская волость
Жар д.1001 стан1615 участок16город Новая Ладога.

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